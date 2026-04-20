СМИ объяснили, почему Британия боится задерживать связанные с Россией суда - РИА Новости, 20.04.2026
02:45 20.04.2026 (обновлено: 07:41 20.04.2026)
СМИ объяснили, почему Британия боится задерживать связанные с Россией суда

Times: Британия не задерживает связанные с Россией суда из-за цены обслуживания

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морской флот Британии не задерживает подсанкционные суда и танкеры, якобы связанные с Россией, опасаясь многомиллионных расходов на их обслуживание и швартовку, утверждает газета Times.
  • В британском правительстве идут споры о том, где должны находиться суда после задержания и какое ведомство будет оплачивать расходы.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военно-морской флот Британии не рискует задерживать подсанкционные суда и танкеры, якобы связанные с Россией, утверждает британская газета Times.
Ранее другая британская газета, Telegraph, со ссылкой на источники утверждала, что Великобритания не захватила ни одного танкера, перевозящего российскую нефть, так как опасается нарушить международные законы.
Лондон опасается многомиллионных расходов, которые повлечет их обслуживание и швартовка, пояснил автор.
«

"Королевский военно-морской флот не задерживал ни один из российских нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, из-за опасений, что стоимость швартовки и обслуживания судов может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов", — говорится в публикации.

В марте британское правительство заявило, что их военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через ее территориальные воды. В заявлении подчеркивалось, что мера затронет так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Как пишет Times, никаких операций не проводилось из-за спора в британском правительстве о том, где должны находиться суда после подобного задержания и какое ведомство будет оплачивать расходы.
Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что пиратские планы Лондона по захвату танкеров являются грубым нарушением буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву и что Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией.
При этом в МИД раее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали, как таковой ее в праве нет.
