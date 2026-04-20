"Дают о себе знать": Бородавко оценил влияние травм Большунова на сезон
16:53 20.04.2026 (обновлено: 17:07 20.04.2026)
"Дают о себе знать": Бородавко оценил влияние травм Большунова на сезон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Спринты. Александр Большунов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что старые травмы Александра Большунова повлияли на его выступления в завершившемся сезоне.
  • Бородавко отметил, что Большунов старается залечить все травмы для того, чтобы войти в новый сезон без последствий травм.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов по ходу завершившегося сезона испытывал определенные проблемы из-за повреждений, полученных в прежние годы, к следующему он постарается улучшить ситуацию со здоровьем, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России.
«
"Те травмы, которые были у Александра до этого сезона, конечно, дают о себе знать. На сто процентов залечить их все-таки не удается, поскольку сезон был длинный и в ходе него состоялось очень много соревнований. Иногда определенные проблемы все-таки возникают, скорее всего, это какие-то рецидивы", - сказал Бородавко.
"Но мы видим, что Александр с ними справляется. И старается залечить все те травмы, которые у него были раньше, для того, чтобы войти в новый сезон уже абсолютно без последствий травм", - добавил собеседник агентства.
Лыжные гонкиАлександр БольшуновЮрий БородавкоЛыжные виды спорта
 
