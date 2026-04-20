СМИ: блок Радева получит абсолютное большинство в болгарском парламенте

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бывший президент Болгарии Румен Радев по итогам парламентских выборов, скорее всего, станет новым премьером страны, пишет газета Dnevnik.
Согласно данным на сайте ЦИК Болгарии, коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
"Бывший президент Румен Радев будет следующим премьером Болгарии", - говорится в публикации.
По мнению издания, блок Радева получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабмина.
"Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет", - отмечает газета.
Согласно конституции Болгарии, кандидат на должность премьера страны выдвигается самой многочисленной парламентской группой. Президент поручает ему сформировать правительство. Если кандидат успешно справляется с задачей, президент предлагает парламенту избрать кандидата премьером.