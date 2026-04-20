Рейтинг@Mail.ru
СМИ: блок Радева получит абсолютное большинство в болгарском парламенте
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 20.04.2026 (обновлено: 16:27 20.04.2026)
СМИ: блок Радева получит абсолютное большинство в болгарском парламенте

Dnevnik: в парламенте Болгарии впервые за 29 лет появится абсолютное большинство

Румен Радев
Румен Радев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блок бывшего президента Болгарии получит абсолютное большинство в парламенте Болгарии.
  • Это произойдет впервые за 29 лет.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бывший президент Болгарии Румен Радев по итогам парламентских выборов, скорее всего, станет новым премьером страны, пишет газета Dnevnik.
Согласно данным на сайте ЦИК Болгарии, коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
"Бывший президент Румен Радев будет следующим премьером Болгарии", - говорится в публикации.
По мнению издания, блок Радева получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабмина.
"Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет", - отмечает газета.
Согласно конституции Болгарии, кандидат на должность премьера страны выдвигается самой многочисленной парламентской группой. Президент поручает ему сформировать правительство. Если кандидат успешно справляется с задачей, президент предлагает парламенту избрать кандидата премьером.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля. Экс-президент Радев неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине и возвращение к дипломатии.
В миреБолгарияЕвропаРумен Радев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала