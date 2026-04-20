СМИ: блок Радева получит абсолютное большинство в болгарском парламенте

По мнению издания, блок Радева получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабмина.

"Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет", - отмечает газета.

Согласно конституции Болгарии, кандидат на должность премьера страны выдвигается самой многочисленной парламентской группой. Президент поручает ему сформировать правительство. Если кандидат успешно справляется с задачей, президент предлагает парламенту избрать кандидата премьером.