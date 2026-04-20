Партия Радева набрала 44,5 процента голосов по итогам выборов в Болгарии

- Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым заняла первое место на выборах, набрав 44,5% голосов.
- Политик, скорее всего, станет новым премьером, а его блок получит абсолютное большинство в парламенте впервые за 29 лет.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым заняла первое место на парламентских выборах.
Как следует из информации на сайте ЦИК страны, она набрала 44,5 процента голосов после завершения подсчетов. Как пишет газета Dnevnik, Радев, скорее всего, станет новым премьером, а его блок получит абсолютное большинство в парламенте. Это произойдет впервые за 29 лет.
Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС с 13,3 процента, третье — объединение партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" с 12,6 процента.
Сейчас страна переживает политический кризис — парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны. Политик пользуется у населения высокой степенью доверия.
Западные чиновники называют его пророссийски настроенным. Так, депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к президенту Франции Эммануэлю Макрону, жаловалась на риск "формирования прокремлевского правительства в критический момент".
Британская газета Telegraph писала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, а журнал Politico указывал, что его позиция по Украине близка к московской и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.