© AP Photo / Valentina Petrova Лидер партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев беседует с журналистами после закрытия избирательных участков на воскресных выборах в Софии, Болгария

Партия Радева лидирует на выборах в Болгарии после подсчета 78% протоколов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым лидирует после обработки 78,24% протоколов.

Как следует из информации на сайте ЦИК, по состоянию на 08:00 она набрала 44,4% голосов.

Второе место занимает коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" с 13,6%, третье — ГЕРБ-СДС с 13,1%.

Сейчас страна переживает политический кризис — парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.

В январе Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны.

Политик пользуется у населения высокой степенью доверия, предвыборные опросы прочат ему убедительную победу.

Западные чиновники называют его пророссийски настроенным. Так, депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к французскому президенту Эммануэлю Макрону , жаловалась на риск "формирования прокремлевского правительства в критический момент".