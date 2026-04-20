08:31 20.04.2026 (обновлено: 10:34 20.04.2026)
Партия Радева лидирует на выборах в Болгарии после подсчета 78% протоколов

Лидер партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев беседует с журналистами после закрытия избирательных участков на воскресных выборах в Софии, Болгария
  Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева набрала 44,4% голосов по итогам обработки 78,24% протоколов.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым лидирует после обработки 78,24% протоколов.
Как следует из информации на сайте ЦИК, по состоянию на 08:00 она набрала 44,4% голосов.
Второе место занимает коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" с 13,6%, третье — ГЕРБ-СДС с 13,1%.
Сейчас страна переживает политический кризис — парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны.
Политик пользуется у населения высокой степенью доверия, предвыборные опросы прочат ему убедительную победу.
Западные чиновники называют его пророссийски настроенным. Так, депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к французскому президенту Эммануэлю Макрону, жаловалась на риск "формирования прокремлевского правительства в критический момент".
Британская газета Telegraph, в свою очередь, писала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС. Журнал Politico указывал, что его позиция по Украине близка к московской и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.
