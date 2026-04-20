Тренд начала года — "славянское лицо"/"славянский взгляд" (slavic face/slavic stare), ради которого делают фото с таким выражением, будто работали в Сибири на урановых рудниках и лишь слегка подустали.

У будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева лицо всегда такое — серьезное и сложное. Говорит мало и веско, будто командует, — и имеет на это право, поскольку генерал-майор и бывший командующий военно-воздушными силами. В целом производит впечатление человека, который придет и молча все исправит, что, вероятно, способствовало редкому успеху на выборах: экситполы дают его новоиспеченной Прогрессивной партии под 40% голосов.

Для Болгарии это много. И само по себе кое-что исправило: с восьмой попытки болгары получат правительство, которое не стыдно иметь древней славянской нации и самому пророссийскому народу ЕС (если верить соцопросам). То есть без русофобов и бесхарактерных слизней, так как Радев ни то, ни другое.

Победу ему предсказывали, но не такую впечатляющую. Экс-премьер и любимчик Еврокомиссии Асен Васильев перед выборами кобенился, поскольку считал, что без его партии "Продолжаем перемены" Радеву власти не видать — правящая коалиция не сложится. Мы, угрожал он, еще подумаем, пойдем ли на компромисс с такими сомнительными личностями, которые игнорируют указивки Европы-матери и поглядывают в сторону Москвы

Теперь пусть сидит и думает о том, что с нынешним счетом на табло генерал-майору пажи Урсулы вообще не нужны. Радев может собрать коалицию жестких евроскептиков с национал-патриотической партией " Возрождение " — самой пророссийской силой в стране. Или с близкими ему по духу социалистами, если они все-таки пройдут в парламент (опросы сулят четыре процента, а это избирательный порог).

"Мы единственного государство Евросоюза, которое одновременно является славянским и восточно-православным… Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме <...> по восстановлению отношений с Россией", — заявлял недавно генерал-майор. Если по лицу судить, точно не шутил.

Может показаться, будто он романтик, поскольку сложившийся между Россией и ЕС антагонизм одной Болгарией не уврачуешь. Но Радев на самом деле прагматик: его нуждающейся стране необходимы такие "костыли", как российский рынок и российские энергоресурсы. Поэтому он непременно попробует прекратить вторую холодную войну со всей своей фирменной серьезностью, а еще до того откажется от всех обязательств перед Украиной — просто в силу того, что его страна их не тянет.

Несмотря на это, ему будут мешать даже изнутри Болгарии. Идейных русофобов в республике не так уж много, но во власти они представлены обильно и воодушевленно пилили сук, на котором сидели. Например, премьер Василев после начала СВО почему-то решил, что Болгария — это что-то вроде Польши и к России должна относиться соответственно. В ответ простой болгарский народ закидал его снежками под крики "предатель", а правительство распалось под тяжестью своих грехов.

НАТО. Еще одни выборы ничего тогда не изменили. И следующие тоже. И те, которые провели за ними. С 2021 года болгары выбирали себе парламент восемь раз, однако коалиции оказывались неизменно хлипкими и русофобскими. Гарантом этого выступало присутствие в каждой из них или партии Василева, или второй опоры Брюсселя в Болгарии — партии ГЕРБ многолетнего премьера Бойко Борисова . Он человек настолько неприятный, что его даже Еврокомиссия не любит, хотя он всегда готов ей услужить, если это не противоречит воле более значимых для него сюзеренов — США

При этом Василев и Борисов ненавидят друг друга, поэтому идеальные выборы в Болгарии с точки зрения Запада — это выбор между этими двумя: вундеркиндом-манкуртом и тем, кого на родине называют "бандитской мордой". И такой выбор удавалось навязывать болгарам.

Все эти годы хронического кризиса Радев занимал пост президента. По сути — церемониальный, но в дни, когда разваливалось очередное правительство, успешно переключал управление на себя и в конечном счете стал самым популярным политиком страны. Его критика введения евро и военной поддержки Киева тоже в числе составляющих успеха, но самое важное для болгар — надежда, что они наконец-то получат дееспособную исполнительную власть.

В Брюсселе же надеются на то, что удержат Болгарию в кулаке, благо уже ее там держат, и иногда сжимают кулак в профилактических целях, полагая Софию "троянским конем России". Но на самом деле в России никто не рассчитывает ни на Радева, ни на других болгар. Не от них зависят судьбы НАТО и итоги конфликта вокруг Украины.

Суть игры, в которой минувшей ночью проиграли еврочиновники, в том, что количество кризисов, которое выпадает на долю ЕС, рано или поздно перерастет в качество, а у Урсулы закончатся пальцы, которыми она затыкает дыры в обшивке европейского корабля. Вопиющий непрофессионализм и некомпетентность команды — вот причина того, что это судно постепенно идет ко дну под крики о российском влиянии.

Смешно думать, будто генерал НАТО, учившийся своей профессии в США, может быть "троянским конем Москвы". Однако в Европе утверждают это абсолютно серьезно, только это серьезность не как у Радева, когда на человека положиться хочется, а такая, которая выдает безумие.

Безумие — вот то слово, которое описывает политику ЕС в том, что касается России, Украины и собственной безопасности. А Радев и евроскептик мягкий, и из Североатлантического альянса выходить не собирается. Просто его мама дураков не рожала, а политику он предпочитает проболгарскую, как болгарскому военному и положено.

Общеевропейский глобалистский менеджмент бездарен настолько, что любую борьбу за национальный интерес воспринимает как опасную угрозу. Болгария для них не угроза сама по себе, но все же опасна в потоке процессов по схлопыванию евроатлантического единства, частью которых являются банкротство проекта "Украина" и уход США в свободное плавание.

Шутки ведь правда кончились. Разговоры о смерти Запада как единого политического организма — такой же остромодный тренд, как сурово-серьезное "славянское лицо".