"Худший кошмар": Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать большой проблемой в вопросе западной поддержки Украины, пишет британская газета Telegraph.
"Болгарский политик <…> готовится занять место Орбана. Это может быть худший кошмар для ЕС. <…> Это вызывает опасения из-за его <…> способности подорвать европейское единство в вопросе Украины", — отмечается в материале.
По словам автора статьи, после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Радев способен стать основным голосом скептически настроенных к киевскому режиму сил на Западе.
"Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС. <…> Он неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией", — отмечает Telegraph.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.