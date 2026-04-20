Партия Радева лидирует на парламентских выборах с 44,5 процента голосов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает BTA со ссылкой на избирком страны.
"Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, согласно которым обработано 51,12% протоколов секционных избирательных комиссий <...> Результаты выборов <...> показывают следующее распределение: "Прогрессивная Болгария" – 44,597%", — говорится в публикации.
Отмечается, что на втором месте находится коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", которая набрала 14,5% голосов.
Болгария переживает политический кризис — парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Румен Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны.
Политик пользуется у населения высокой степенью доверия, предвыборные опросы прочат ему убедительную победу.