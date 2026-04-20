Партия Радева лидирует на парламентских выборах с 44,5 процента голосов

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 20.04.2026 (обновлено: 06:49 20.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии с 44,5% голосов.
  • На втором месте находится коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" с 14,5% голосов.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает BTA со ссылкой на избирком страны.
«

"Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, согласно которым обработано 51,12% протоколов секционных избирательных комиссий <...> Результаты выборов <...> показывают следующее распределение: "Прогрессивная Болгария" – 44,597%", — говорится в публикации.

Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Вучич поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии
Вчера, 23:59
Отмечается, что на втором месте находится коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", которая набрала 14,5% голосов.
Болгария переживает политический кризис — парламентские выборы стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Румен Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Он рассчитывает стать премьер-министром и самостоятельно определять курс страны.
Политик пользуется у населения высокой степенью доверия, предвыборные опросы прочат ему убедительную победу.
Румен Радев беседует с представителями СМИ после голосования на парламентских выборах в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Явка на парламентских выборах в Болгарии выросла до 13 процентов
Вчера, 13:31
 
В миреБолгарияРумен Радев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала