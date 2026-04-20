Партия Радева лидирует на выборах в Болгарии после подсчета 98% протоколов

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Избирательный блок "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева набрал 44,6% голосов по итогам обработки 98,3% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Болгарии.
По данным с сайта ЦИК, по состоянию на 13.45 (совпадает с мск) после обработки 98,33% протоколов "Прогрессивная Болгария" набрала 44,6% голосов.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля. На них побеждает избирательный блок "Прогрессивная Болгария", возглавляемый экс-президентом страны Руменом Радевым. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине и возвращение к дипломатии.