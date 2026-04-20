ВС США с начала блокады Ирана заставили вернуться в порты 27 судов
19:04 20.04.2026
ВС США с начала блокады Ирана заставили вернуться в порты 27 судов

CENTCOM: США заставили 27 судов вернуться в иранские порты

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер в Ормузском проливе
Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала морской блокады Ирана американские военные заставили вернуться в иранские порты 27 судов.
  • Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что с начала морской блокады Ирана американские военные заставили вернуться в иранские порты 27 судов.
"С момента начала блокады судов, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, американские силы приказали 27 судам развернуться или вернуться в иранский порт", - говорится в сообщении командования в соцсети X.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреИранОрмузский проливВашингтон (штат)Вооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
