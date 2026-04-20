Илья Королев: Beeline Cloud меняет современный бизнес

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Задача Beeline Cloud как провайдера сделать высокие технологии доступными для всего рынка и помочь компаниям измениться, заявил директор по стратегии Beeline Cloud Илья Королев на конференции "Телеком будущего".
На мероприятии эксперты обсудили тектонические сдвиги в индустрии: от перехода к интеллектуальным сетям до новых вызовов кибербезопасности. Одним из центральных выступлений стала сессия с участием Королева, который объяснил, почему старые модели бизнеса больше не работают в эпоху ИИ и как компаниям избежать "информационных могил".
Главный тренд индустрии — отказ от тотальной конкуренции в пользу глубокой специализации. Телеком-операторы и ИТ-интеграторы все чаще выбирают путь технологического партнерства. Beeline Cloud активно развивает это направление, сотрудничая с такими игроками, как Yandex Cloud. Цель таких альянсов — объединять лучшие на рынке продукты для создания реальной клиентской ценности, а не пытаться делать все в одиночку.
Одной из самых острых тем дискуссии стали провалы пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Основная проблема кроется не в самих технологиях, а в неготовности данных. Королев подчеркнул, что облако должно стать для клиента "чистым листом", позволяющим выстроить правильную архитектуру с нуля, вместо того чтобы переносить в новую среду накопленный годами беспорядок.
Инновации часто натыкаются на внутреннее сопротивление компаний. По мнению экспертов, "цифровой сотрудник" гибнет не из-за ошибок в коде, а из-за "организационного иммунитета" бизнеса к переменам. Чтобы преодолеть этот барьер, Beeline Cloud делает ставку на глубокий консалтинг и совместный запуск пилотных проектов. Для компании приоритетом являются долгосрочные отношения, где успех проекта важнее объемов потребляемых ресурсов.
Технологии ИИ одновременно усиливают и защиту, и методы атак, при этом скорость вооружения злоумышленников сейчас выше. Это создает риск "кибернеравенства" между гигантами и небольшими игроками. Облачная модель потребления инструментов безопасности становится механизмом выравнивания, делая защиту уровня Enterprise ("предприятие") доступной всему рынку.
Современный клиент ждет не просто "железа", а работающий результат.
- Beeline Cloud фокусируется на предоставлении сервисов на уровне приложений.
- Компания берет на себя ответственность за работоспособность систем (например, 1С в облаке) и обеспечивает прозрачность через мониторинг.
- Это позволяет бизнесу не думать о техническом устройстве инфраструктуры, фокусируясь на задачах.
"Для нас важно, чтобы каждый пилотный проект клиента завершался успехом, даже если в итоге потребуется меньше ресурсов, чем планировалось изначально. Наша миссия как провайдера — сделать высокие технологии и enterprise-уровень защиты доступными для всего рынка, помогая компаниям на пути к изменениям", — приводит пресс-служба Билайна слова Королева.
