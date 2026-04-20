"Сан-Антонио" обыграл "Портленд" в матче плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
08:03 20.04.2026 (обновлено: 09:11 20.04.2026)
"Сан-Антонио" обыграл "Портленд" в матче плей-офф НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Портленд" в матче НБА, Вембаньяма набрал 35 очков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА.
  • Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 111:98.
  • Самым результативным игроком матча стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 35 очков.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась победой хозяев со счетом 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26). Самым результативным игроком матча стал центровой "Спёрс" Виктор Вембаньяма, набравший 35 очков. У гостей дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов оформил Дени Авдия.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Спёрс". Второй матч серии пройдет 21 апреля в Сан-Антонио. По итогам регулярного чемпионата "Сан-Антонио" занял второе место в таблице Западной конференции, где "Портленд" стал восьмым.
"Детройт Пистонс" в первой игре дома уступил "Орландо Мэджик" со счетом 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31).
