"Балтика" не обращалась в КДК по эпизоду с жестом Кордобы
18:01 20.04.2026
"Балтика" не обращалась в КДК по эпизоду с жестом Кордобы

КДК РФС: "Балтика" не обращалась по эпизоду с Кордобой, изучаем материалы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Балтика" (Калининград)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Балтика» не обращалась по эпизоду с поведением форварда «Краснодара» Джона Кордобы в концовке матча чемпионата России.
  • Заседание КДК РФС по матчу «Краснодар» — «Балтика» запланировано на 21 апреля в Москве, где будут рассмотрены два эпизода: задержка выхода команды «Краснодар» из раздевалки и неподобающее поведение команды «Балтика».
  • В текущем сезоне Кордоба сыграл в составе «Краснодара» 34 матча в различных турнирах и забил 19 голов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что калининградская "Балтика" не обращалась касательно поведения форварда "Краснодара" Джона Кордобы в концовке матча чемпионата России, отметив, что на данный момент эпизод не включен в повестку предстоящего заседания.
В концовке матча 25-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Балтикой" (2:2) после гола Жубала на второй компенсированной ко второму тайму минуте Кордоба побежал к воротам калининградского клуба, чтобы забрать мяч, а также показал неприличный жест вратарю "Балтики" Ивану Кукушкину. Если КДК РФС посчитает поведение Кордобы оскорбительным, колумбийцу грозит до двух матчей отстранения.
"На данный момент в КДК не поступали обращения от "Балтики" или вратаря команды Ивана Кукушкина. Этот эпизод не отображен в протоколе и рапорте. Мы изучаем материалы, сейчас этот эпизод не включен в повестку заседания", - сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоится 21 апреля в Москве. Как отмечается на сайте РФС, по матчу "Краснодар" - "Балтика" запланировано рассмотрение двух эпизодов: задержка выхода команды "Краснодар" из раздевалки на две минуты перед началом матча и неподобающее поведение команды "Балтика" (пять предупреждений у футболистов и одного официального лица клуба).
В сентябре Кордоба был наказан за агрессивное поведение и удар ногой по руке защитнику московского ЦСКА Мойзесу в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он получил прямую красную карточку, позднее КДК РФС принял решение о двухматчевой дисквалификации форварда.
Кордобе 32 года. В текущем сезоне он сыграл в составе "быков" 34 матча в различных турнирах и забил 19 голов. "Краснодар" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка и отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на один балл.
ФутболСпортМоскваРоссияДжон КордобаИван КукушкинЖубалБалтикаКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
