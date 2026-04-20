"Балтика" не обращалась в КДК по эпизоду с жестом Кордобы

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что калининградская "Балтика" не обращалась касательно поведения форварда "Краснодара" Джона Кордобы в концовке матча чемпионата России, отметив, что на данный момент эпизод не включен в повестку предстоящего заседания.