Посольство проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Посольство России в Индонезии проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали, однако официальных уведомлений от индонезийских властей не получало, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительного упомянутой в вашем обращении гражданки России. <…> Поддерживаем тесный контакт с компетентными ведомствами Индонезии в целях получения официальной информации по данному вопросу", — заявили в посольстве.
В диппредставительстве уточнили, что официальных уведомлений на этот счет от индонезийских властей в посольство до настоящего времени не поступало. Родственники гражданки либо ее знакомые в загранучреждение за помощью также не обращались.
