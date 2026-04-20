Посольство проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Посольство России в Индонезии проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали, однако официальных уведомлений от индонезийских властей не получало, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Ранее семья гражданки России Наталии заявила РИА Новости, что девушка, находящаяся в Индонезии , может удерживаться местным жителем, который, по словам родственников, контролирует ее передвижения и связь с внешним миром.

"Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительного упомянутой в вашем обращении гражданки России. <…> Поддерживаем тесный контакт с компетентными ведомствами Индонезии в целях получения официальной информации по данному вопросу", — заявили в посольстве.