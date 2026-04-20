В Азербайджане уничтожили партию зараженной курятины с Украины

БАКУ, 20 апр — РИА Новости. Партия зараженного сальмонеллой куриного мяса, импортированного с Украины в Азербайджан, уничтожена, сообщает пресс-служба азербайджанского агентства пищевой безопасности.
"В партии замороженной куриной продукции, импортированной с Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия — сальмонелла. Речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026–16.02.2028. В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая кишечные инфекции. Приняты все необходимые меры. Вся продукция утилизирована", — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции предприятия-производителя.