В Азербайджане уничтожили партию зараженной курятины с Украины

БАКУ, 20 апр — РИА Новости. Партия зараженного сальмонеллой куриного мяса, импортированного с Украины в Азербайджан, уничтожена, сообщает пресс-служба азербайджанского агентства пищевой безопасности.

В агентстве отметили, что в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции предприятия-производителя.