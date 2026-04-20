15:15 20.04.2026
В 2026 году авиапатрулирование лесов провели в Вологодской области

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Авиалесоохрана Вологодской области провела первое в 2026 году авиационное патрулирование лесного фонда, сообщил губернатор региона Георгий Филимонова.
"Вологодская авиалесоохрана начала патрулирование лесов с воздуха. 19 апреля двумя патрульными самолетами осмотрены восточная и западная части региона, на данный момент лесных пожаров не зафиксировано. Отмечу, в этом пожароопасном сезоне заключили договоры на аренду трех воздушных судов с базированием в Великом Устюге, Белозерске и Череповце на 617 летных часов – это на 43% выше показателя прошлого года. Предотвращаем риски возникновения лесных пожаров, которые могут возникнуть в связи с установлением теплой погоды и повышением класса пожарной опасности", – привели слова Филимонова в пресс-службе облправительства.
В дальнейшем вылеты будут осуществляться исходя из условий погоды и пожароопасной обстановки по четырем маршрутам общей протяженностью 2169 километров.
В целом в Вологодской области работает четырехуровневая система мониторинга, в которую, помимо авиапатрулирования, входит космический мониторинг, видеомониторинг и наземное патрулирование. В результате в 2025 году пожароопасный сезон удалось пройти с минимальными потерями: было зарегистрировано всего 13 возгораний, в то время как в предыдущем году число возгораний составило 108.
Работа по сохранению лесов в регионе ведется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", который инициировал президент России Владимир Путин.
 
