Россиянка Ольга Тё завоевала бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Ольга Тё заняла третье место на чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

В весовой категории до 58 кг спортсменка подняла штангу весом 93 кг в рывке и 116 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 209 кг. Первое место заняла украинка Камила Конотоп (221 кг), второе - армянка Александра Григорян (210 кг).

Тё 30 лет. Она является пятикратной чемпионкой России . Также в ее активе золото чемпионата Европы 2021 года и бронза чемпионата мира - 2021.