Россиянка Ольга Тё завоевала бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике
19:17 20.04.2026 (обновлено: 19:20 20.04.2026)
Россиянка Ольга Тё завоевала бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Ольга Тё заняла третье место чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская тяжелоатлетка Ольга Те заняла третье место на чемпионате Европы, набрав в сумме двоеборья 209 кг.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Ольга Тё заняла третье место на чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия).
В весовой категории до 58 кг спортсменка подняла штангу весом 93 кг в рывке и 116 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 209 кг. Первое место заняла украинка Камила Конотоп (221 кг), второе - армянка Александра Григорян (210 кг).
Тё 30 лет. Она является пятикратной чемпионкой России. Также в ее активе золото чемпионата Европы 2021 года и бронза чемпионата мира - 2021.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе.
