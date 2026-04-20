Экс-следователь не исключил, что пропавший в Кузбассе Герой РФ мог скрыться - РИА Новости, 20.04.2026
02:29 20.04.2026
Экс-следователь не исключил, что пропавший в Кузбассе Герой РФ мог скрыться

Экс-следователь Козлов: пропавший в Кузбассе Асылханов мог скрыться намеренно

© Фото : Илья Середюк/Telegram
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов. Архивное фото
  • Бывший следователь СК России Василий Козлов не исключил, что пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов мог скрыться намеренно.
  • В день исчезновения при Алексее Асылханове была сумка со всеми документами, что может свидетельствовать о спланированных действиях.
КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов не исключил, что пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов, который в день исчезновения при себе имел все документы, мог скрыться намеренно и не желает о себе сообщить.
Ранее жена Алексея Асылханова рассказала РИА Новости о том, что у Алексея в день исчезновения при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом, прочими удостоверениями и СНИЛСом. Однако она добавила, что эти документы всегда лежали в его сумке.
"Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, - это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея. Данные факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях, которые привели к тому, что Алексей не вернулся домой. Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий", - сказал Козлов.
Он добавил, что Алексей "может быть жив и по каким-то причинам не желает сообщать о своем месте нахождении".
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
