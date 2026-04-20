"Освобождение. Крым". Артековцы познакомились с хроникой военных лет

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Артековцы познакомились с материалами мобильной экспозиции "Освобождение. Крым", которая открылась во дворце "Суук-Су" Международного детского центра "Артек" к 82-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МДЦ "Артек".

Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу экспозиции составили фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мобильная экспозиция подробно рассказывает об истории оккупации и освобождения территории Крымской АССР в годы Великой Отечественной войны.

Этот проект – не просто хроника событий, а искренний разговор с молодым поколением на языке правды и подлинных документов, отметил директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

© Фото : пресс-служба МДЦ "Артек" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Крым" в МДЦ "Артек" © Фото : пресс-служба МДЦ "Артек" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Крым" в МДЦ "Артек"

"Фотографии военных лет оживают здесь, чтобы напомнить: герои сражались не только за землю – они отвоевывали будущее для всех нас. Сегодня наша общая задача – донести до ребят, что это будущее теперь в их руках, и его нужно беречь, помня о цене, которую заплатили предки. "Артек" как международный центр детской дипломатии видит в таких проектах основу для воспитания поколения, ценящего мир и историческую справедливость", – рассказал он.

Руководитель смены Люция Файзиева отметила эмоциональное воздействие экспозиции на детей.

"Благодаря этому проекту артековцы смогут увидеть не просто кадры истории, а лица героев, которые ценой невероятных усилий завоевали для нас мир. Это важный личный опыт, который помогает осознать связь поколений", – подчеркнула она.

Ранее в рамках проекта "Освобождение. Мир народам" артековцы уже познакомились с экспозициями "Освобожденная Европа" и "Освобождение. Подвиг тыла". Юные зрители смогли глубже узнать историю своей страны и осознать общечеловеческую ценность мира.

"Мы сегодня узнали, как дети из "Артека", которые приехали сюда в начале войны, отправились в эвакуацию, преодолев более семи тысяч километров, и провели долгие годы в Алтайском "Артеке". А еще мы узнали, как освобождали Крым от фашистских оккупантов. Меня впечатлила реалистичность фотографий. Спасибо "Артеку" за то, что он дал мне возможность погрузиться в историю страны", – отметил артековец Марк Абелов из Орска.