В МИД Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения заявила о готовности к открытию границы с Турцией и развитию двусторонних отношений, пишет Türkiye со ссылкой на замглавы МИД Армении Ваана Костаняна.

Костанян отметил, что окончательное решение остается за Анкарой.

АНТАЛЬЯ, 20 апр - РИА Новости. Армения заявила о готовности к открытию границы с Турцией и развитию двусторонних отношений, однако окончательное решение остается за Анкарой, пишет в понедельник газета Армения заявила о готовности к открытию границы с Турцией и развитию двусторонних отношений, однако окончательное решение остается за Анкарой, пишет в понедельник газета Türkiye со ссылкой на замглавы МИД Армении Ваана Костаняна.

"Мы готовы как в политическом, так и в техническом плане, вся необходимая инфраструктура создана, решение за Турцией", — приводит издание слова Костаняна.

По его словам, процесс нормализации отношений между странами заметно продвинулся и вышел за рамки контактов на уровне внешнеполитических ведомств.

Костанян отметил, что диалог развивается и на уровне лидеров, а также между различными министерствами, что свидетельствует о переходе к более широкому формату взаимодействия.

Он также подчеркнул, что после урегулирования отношений с Азербайджаном Ереван делает акцент на развитии экономического сотрудничества и торговли в регионе.

Между Турцией Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.