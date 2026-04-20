В МИД Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией

Костанян: Армения готова к открытию границы с Турцией, решение за Анкарой

Ереван - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Ереван. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 20 апр - РИА Новости. Армения заявила о готовности к открытию границы с Турцией и развитию двусторонних отношений, однако окончательное решение остается за Анкарой, пишет в понедельник газета Türkiye со ссылкой на замглавы МИД Армении Ваана Костаняна.
"Мы готовы как в политическом, так и в техническом плане, вся необходимая инфраструктура создана, решение за Турцией", — приводит издание слова Костаняна.
По его словам, процесс нормализации отношений между странами заметно продвинулся и вышел за рамки контактов на уровне внешнеполитических ведомств.
Костанян отметил, что диалог развивается и на уровне лидеров, а также между различными министерствами, что свидетельствует о переходе к более широкому формату взаимодействия.
Он также подчеркнул, что после урегулирования отношений с Азербайджаном Ереван делает акцент на развитии экономического сотрудничества и торговли в регионе.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
