20:22 20.04.2026
В Аргентине гоночный автомобиль слетел с трассы и влетел в толпу, погиб человек

Автомобиль на бездорожье. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аргентине гоночный автомобиль слетел с трассы и влетел в зрителей во время ралли.
  • В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.
  • Ралли проходило в провинции Кордова.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате наезда гоночного автомобиля на зрителей во время ралли в Аргентине.
Южноамериканское ралли проходило в провинции Кордова.
Как видно на видео, которое публикует телеканал TN, один из автомобилей входил на большой скорости в поворот, по обеим сторонам трассы стояли зрители, на дороге не было ограждений, лишь были уложены крупные камни, обозначающие дорогу.
Водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги, несколько раз перевернулся и влетел в зрителей.
"Во время соревнований... произошёл инцидент. В результате подтверждена гибель зрителя, находившегося в этом районе", - сообщили организаторы в соцсети X.
По данным телеканала, также пострадала женщина, у нее перелом лодыжки, и несовершеннолетняя, получившая незначительные травмы.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
На Пхукете россиянин погиб, упав с большой высоты
Вчера, 19:59
 
