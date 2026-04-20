В Аргентине гоночный автомобиль слетел с трассы и влетел в зрителей

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате наезда гоночного автомобиля на зрителей во время ралли в Аргентине.

Южноамериканское ралли проходило в провинции Кордова

Как видно на видео, которое публикует телеканал TN , один из автомобилей входил на большой скорости в поворот, по обеим сторонам трассы стояли зрители, на дороге не было ограждений, лишь были уложены крупные камни, обозначающие дорогу.

Водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги, несколько раз перевернулся и влетел в зрителей.

"Во время соревнований... произошёл инцидент. В результате подтверждена гибель зрителя, находившегося в этом районе", - сообщили организаторы в соцсети X.