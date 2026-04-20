Чемпион мира может продолжить карьеру в "Барселоне", узнали СМИ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони могут продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "Барселона" нацелена на приобретение центрального нападающего и защитника в летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему Альваресу также проявляют лондонский "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен", однако сам аргентинец отдает предпочтение каталонскому клубу. В "Барселоне" считают, что у них не возникнет проблем с достижением соглашения с Альваресом, однако сумма отступных за трансфер игрока составляет 100 миллионов евро.

Отмечается, что переход Бастони является более реалистичным. По информации испанского издания, итальянец готов сесть за стол переговоров с "Интером", чтобы помочь договориться о своем уходе и попытаться убедить клуб снизить цену. В настоящее время "Интер" рассчитывает получить за Бастони 70-80 млн евро.