Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира может продолжить карьеру в "Барселоне", узнали СМИ - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
11:47 20.04.2026 (обновлено: 12:34 20.04.2026)
Чемпион мира может продолжить карьеру в "Барселоне", узнали СМИ

Хулиан Альварес и Алессандро Бастони могут продолжить карьеру в "Барселоне"

© Соцсети "Атлетико"Хулиан Альварес
© Соцсети "Атлетико"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони могут продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, "Барселона" нацелена на приобретение центрального нападающего и защитника в летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему Альваресу также проявляют лондонский "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен", однако сам аргентинец отдает предпочтение каталонскому клубу. В "Барселоне" считают, что у них не возникнет проблем с достижением соглашения с Альваресом, однако сумма отступных за трансфер игрока составляет 100 миллионов евро.
Отмечается, что переход Бастони является более реалистичным. По информации испанского издания, итальянец готов сесть за стол переговоров с "Интером", чтобы помочь договориться о своем уходе и попытаться убедить клуб снизить цену. В настоящее время "Интер" рассчитывает получить за Бастони 70-80 млн евро.
Альварес в нынешнем сезоне принял участие в 47 матчах в различных турнирах, в которых забил 19 мячей. В активе Бастони два гола в 37 играх.
Эпизод матч ЛЧ Атлетико против Барселоны - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Атлетико" вышвырнул "Барсу" из ЛЧ. Почему "ремонтада" снова провалилась?
15 апреля, 00:55
 
ФутболСпортХулиан АльваресАлессандро БастониБарселонаИнтерТрансферыТрансферы в Ла Лиге (Примере)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала