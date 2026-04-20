Ирина Акопян: 40% проблем с платежами в Китай не связаны с санкциями

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Значительная часть проблем, связанных с прохождением платежей в Китай, связана с техническими ошибками в платежных документах, заявила заместитель генерального директора по экономике и финансам российской системы международных расчетов А7 Ирина Акопян на XIX Форуме корпоративных казначеев в Москве.

"Санкционный риск принято обсуждать, документарный — нет. 40% возвратов — это не из-за внешнего давления. Это технические ошибки в документах, кириллица в реквизитах, некорректно оформленный инвойс, неверная структура платежного поручения. Документ не соответствует стандартам конкретного банка-получателя в конкретной провинции — и платеж блокируется автоматически, уходит на ручную проверку, зависает", - пояснила Акопян, ее слова цитирует пресс-служба А7.

По этой причине одним из ключевых архитектурных решений при создании А7 стала подготовка документации под стандарты банка-получателя в каждой конкретной юрисдикции — "без кириллицы, с корректной структурой, в том формате, который система примет без ручного вмешательства". Это, в частности, позволило сократить среднее время перевода в КНР до четырех часов.

Акопян также подробно рассказала о векселе как основном инструменте для трансграничных расчетов. Векселя регулируются Женевской конвенцией 1930 года, не имеют инфраструктуры, которую можно отключить, и не могут быть включены в санкционные списки.