В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В Пензенской области ввели план "Ковер"
Вчера, 23:34