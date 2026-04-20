В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.