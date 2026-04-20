"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов ВОВ в рамках акции

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Бесплатными билетами могут воспользоваться проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Участники праздничной акции также имеют возможность оформить бесплатный билет для одного сопровождающего.

Полеты в рамках акции доступны между любыми пунктами России, либо между городами РФ и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Участвуют рейсы "Аэрофлота", а также авиакомпаний "Россия", "АйФлай" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

Первый перелет должен состояться в период с 3 по 12 мая 2026 года. Срок действия билета — 31 календарный день с момента первого полета.

В этом году ветеранам, а также их сопровождающим будут предложены бесплатный выбор места в салоне, персональное сопровождение в аэропорту, бесплатное размещение в бизнес-зале и приоритетная посадка на борт на стойках SkyPriority.

Традиционно при оформлении бесплатных билетов ветеранам и участникам ВОВ предложат подарок от авиакомпании — сертификат на два лица на бесплатный перелет экономическим классом туда-обратно по России, либо между городами РФ и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.

Совершить путешествие по сертификату можно с 12 июня 2026 года по 15 апреля 2027 года на рейсах "Аэрофлота" или авиакомпаний "Россия", "АйФлай" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Впервые владельцам сертификатов предоставлена возможность бесплатно однократно переоформить билет на другие даты, если поменялись планы.