"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов ВОВ в рамках акции

11:19 20.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба перевозчика.
Бесплатными билетами могут воспользоваться проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Участники праздничной акции также имеют возможность оформить бесплатный билет для одного сопровождающего.
Полеты в рамках акции доступны между любыми пунктами России, либо между городами РФ и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Участвуют рейсы "Аэрофлота", а также авиакомпаний "Россия", "АйФлай" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.
Первый перелет должен состояться в период с 3 по 12 мая 2026 года. Срок действия билета — 31 календарный день с момента первого полета.
В этом году ветеранам, а также их сопровождающим будут предложены бесплатный выбор места в салоне, персональное сопровождение в аэропорту, бесплатное размещение в бизнес-зале и приоритетная посадка на борт на стойках SkyPriority.
Традиционно при оформлении бесплатных билетов ветеранам и участникам ВОВ предложат подарок от авиакомпании — сертификат на два лица на бесплатный перелет экономическим классом туда-обратно по России, либо между городами РФ и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.
Совершить путешествие по сертификату можно с 12 июня 2026 года по 15 апреля 2027 года на рейсах "Аэрофлота" или авиакомпаний "Россия", "АйФлай" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Впервые владельцам сертификатов предоставлена возможность бесплатно однократно переоформить билет на другие даты, если поменялись планы.
Акция "Аэрофлота" в честь Дня Победы — дань памяти подвигу народа. В 2001 году авиакомпания начала предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные перелеты по местам боевой славы. За все время акцией воспользовалось более 106 тысяч ветеранов и сопровождающих.
