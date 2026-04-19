Журова надеется, что решение World Aquatics повлияет на FIS и IBU

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила надежду на то, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских атлетов к выступлениям в соревнованиях с государственной символикой окажет влияние на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU).

"У этих федераций (FIS и IBU) всегда был один аргумент - это не безопасно для спортсменов. Но ведь проводятся же международные соревнования по различным видам спорта, и все проходит нормально. И в чем здесь заключаются проблемы с безопасностью?" - добавила собеседница агентства.