Журова надеется, что решение World Aquatics повлияет на FIS и IBU

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила надежду на то, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских атлетов к выступлениям в соревнованиях с государственной символикой окажет влияние на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU).
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Понятно, что в FIS, как и в IBU, очень сильно влияние скандинавских и европейских стран. И преодолеть его не очень просто. Хотелось бы, чтобы их руководство обратило внимание на то, что делают в других спортивных организациях. Я думаю, что сейчас на очереди находится еще ряд международных федераций, которые тоже, как World Aquatics, могут это разрешить (допустить россиян с флагом и гимном – прим. ред.)", - сказала РИА Новости Журова, отвечая на вопрос о влиянии разрешения World Aquatics на позиции организаций по зимним видам спорта.
"У этих федераций (FIS и IBU) всегда был один аргумент - это не безопасно для спортсменов. Но ведь проводятся же международные соревнования по различным видам спорта, и все проходит нормально. И в чем здесь заключаются проблемы с безопасностью?" - добавила собеседница агентства.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в CAS по поводу недопуска россиян к международным стартам. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее в IBU неоднократно заявляли РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.