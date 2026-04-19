Журова прокомментировала ситуацию с объединением спортивных федераций - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
16:04 19.04.2026 (обновлено: 16:05 19.04.2026)
Журова прокомментировала ситуацию с объединением спортивных федераций

Журова: в вопросе объединения спортивных федераций важен индивидуальный подход

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что в вопросе объединения спортивных федераций важен взвешенный и индивидуальный подход.
  • Журова отметила, что решение по объединению ФФККР и СКР не принято из-за множества нюансов и аргументов президентов федераций, доведенных до министра спорта России.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что в вопросе объединения отдельных спортивных федераций страны в единую организацию важен взвешенный и индивидуальный подход.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпиады в Италии. В четверг источник РИА Новости сообщил, что объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России (СКР) на данный момент не планируется.
"Я считаю, что в каждой ситуации с объединением федераций должен быть отдельный подход. И важна личность, которая возглавляет объединенную организацию, возможности и ресурсы этого человека. К тому же этой работе надо отдаться практически без остатка. Потому что бывает непросто, когда у тебя раньше была одна федерация, а потом их становится несколько. А это разные виды спорта, различные тренеры и непохожая специфика. Порой это виды спорта, которые кардинально отличаются друг от друга. Ведь существует и мировая практика. И в больших странах у фигурного катания и конькобежного спорта федерации разные, с учетом существующих особенностей", - сказала Журова, отвечая на вопрос о возможности объединения федераций.
"До сих пор решение по объединению наших федераций не принято, потому что есть много нюансов. Видимо, принимаются во внимание аргументы президентов этих федераций, доведенные до министра спорта России и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Пока этого объединения не произошло, а будет ли оно в будущем, я не знаю. Поэтому вопрос с каждой федерацией надо рассматривать отдельно", - добавила собеседница агентства.
Ранее в летних видах спорта ряд гимнастических федераций были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние федерации гребли на байдарках и каноэ с федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России. 18 мая состоится конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда.
СпортРоссияИталияСветлана ЖуроваМихаил ДегтяревГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
