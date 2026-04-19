Россиянка Железнякова потерпела поражение на турнире UFC в Канаде

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россиянка Дарья Железнякова проиграла канадке Мелиссе Кроден на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Виннипеге (Канада).
Трехраундовый поединок предварительного карда турнира UFC Fight Night 273, прошедший в женской легчайшей весовой категории, завершился победой Кроден единогласным решением судей.
Железняковой 30 лет. Профессиональный рекорд уроженки Санкт-Петербурга - десять побед и три поражения. Россиянка выступает в UFC с 2024 года.
В другом бою Марк Вологдин и американец Джон Кастанеда не выявили победителя. Для 26-летнего россиянина, выступающего в легчайшем весе, поединок стал дебютным в UFC.
В главном поединке турнира канадец Майк Мэлотт победил бразильца Гилберта Бернса техническим нокаутом в третьем раунде. После боя 39-летний экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Бернс объявил о завершении карьеры, сложив перчатки на канвасе.