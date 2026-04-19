Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Страны Запада размывают роль Советского Союза в победе над нацизмом, формируя образ России как врага, заявил РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Мы, конечно, всячески будем препятствовать размыванию исторической правды и ее фальсификации, но поскольку в ряде западноевропейских стран нацелились на всеобщую милитаризацию, на жесткое противостояние России как - цитирую - "вечному врагу", с которым якобы вот-вот в 2029-м или 2030-м обязательно начнется очередная война. В этот тезис не вписывается образ солдата-освободителя, представленный на российских и советских мемориалах в Германии", - сказал Нечаев.
По словам дипломата, подобные подходы вызывают обеспокоенность, в том числе среди немецкой общественности. Он подчеркнул, что идеи переосмысления роли Советского Союза "беспокоят и удручают".
Посол добавил, что российская сторона намерена противодействовать попыткам фальсификации истории, и выразил надежду, что большинство жителей Германии и "разумные, дальновидные политики" понимают важность сохранения исторической правды.