18:16 19.04.2026 (обновлено: 19:46 19.04.2026)
Нечаев: Запад создает образ РФ как врага, размывая правду о роли СССР в Победе

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Разведчики 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии со Знаменем Победы, водруженным 01 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине
Разведчики 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии со Знаменем Победы, водруженным 01 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада размывают роль Советского Союза в победе над нацизмом.
  • По словам дипломата, это делается для создания образа России как врага и не вписывается в образ солдата-освободителя, представленный на мемориалах в Германии.
  • Российская сторона намерена противодействовать попыткам фальсификации истории, заявил Нечаев.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Страны Запада размывают роль Советского Союза в победе над нацизмом, формируя образ России как врага, заявил РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Российский дипломат согласился с мнением, что страны Запада активно размывают роль Советского Союза в победе над нацизмом, преследуя цель принизить роль Москвы для создания удобного образа врага Европе.
"Мы, конечно, всячески будем препятствовать размыванию исторической правды и ее фальсификации, но поскольку в ряде западноевропейских стран нацелились на всеобщую милитаризацию, на жесткое противостояние России как - цитирую - "вечному врагу", с которым якобы вот-вот в 2029-м или 2030-м обязательно начнется очередная война. В этот тезис не вписывается образ солдата-освободителя, представленный на российских и советских мемориалах в Германии", - сказал Нечаев.
По словам дипломата, подобные подходы вызывают обеспокоенность, в том числе среди немецкой общественности. Он подчеркнул, что идеи переосмысления роли Советского Союза "беспокоят и удручают".
Посол добавил, что российская сторона намерена противодействовать попыткам фальсификации истории, и выразил надежду, что большинство жителей Германии и "разумные, дальновидные политики" понимают важность сохранения исторической правды.
