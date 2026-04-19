Рейтинг@Mail.ru
В Московском регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 19.04.2026 (обновлено: 17:36 19.04.2026)
В Московском регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

Синоптик Леус: в столичном регионе в ночь на воскресенье наблюдались заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаморозки в Москве
Заморозки в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заморозки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на воскресенье в Московском регионе зафиксировали заморозки.
  • Минимальная температура составила минус 0,6 градуса в некоторых районах, таких как Волоколамск, Клин, Сергиев Посад и Солнечногорск.
  • Синоптик предупредил о возможности осадков в виде дождя и мокрого снега в столичном регионе в течение дня.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заморозки наблюдались в столичном регионе в ночь на воскресенье, температура опускалась ниже нулевой отметки, минимальное значение, которое фиксировалось, — минус 0,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"Минувшая ночь в столичном регионе вновь не обошлась без заморозков: на севере территории, в Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Солнечногорске, температура опускалась ниже нулевой отметки с минимумом до минус 0,6 градуса. В Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, было плюс 2,4 градуса — это примерно на градус ниже ночной нормы сегодняшнего дня", — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что местами прошли небольшие дожди с количеством осадков не более одного-двух миллиметров. На востоке ЦФО, во Владимирской и Костромской областях отмечен снег.
"Сегодня по северо-западной периферии циклона осадки в виде дождя и мокрого снега может забросить и в столичный регион — холодный период с осадками и заморозками продолжится", — добавил синоптик.
Горожане в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле
1 апреля, 18:54
 
ОбществоВолоколамскКлинСолнечногорскМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала