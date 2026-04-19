В Московском регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

"Минувшая ночь в столичном регионе вновь не обошлась без заморозков: на севере территории, в Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Солнечногорске, температура опускалась ниже нулевой отметки с минимумом до минус 0,6 градуса. В Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, было плюс 2,4 градуса — это примерно на градус ниже ночной нормы сегодняшнего дня", — написал Леус в своем Telegram-канале.