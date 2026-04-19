В Московском регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заморозки наблюдались в столичном регионе в ночь на воскресенье, температура опускалась ниже нулевой отметки, минимальное значение, которое фиксировалось, — минус 0,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в столичном регионе вновь не обошлась без заморозков: на севере территории, в Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Солнечногорске, температура опускалась ниже нулевой отметки с минимумом до минус 0,6 градуса. В Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, было плюс 2,4 градуса — это примерно на градус ниже ночной нормы сегодняшнего дня", — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что местами прошли небольшие дожди с количеством осадков не более одного-двух миллиметров. На востоке ЦФО, во Владимирской и Костромской областях отмечен снег.
"Сегодня по северо-западной периферии циклона осадки в виде дождя и мокрого снега может забросить и в столичный регион — холодный период с осадками и заморозками продолжится", — добавил синоптик.
