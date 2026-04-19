Россия сохранила свою историческую память, заявила Захарова - РИА Новости, 19.04.2026
13:26 19.04.2026
Россия сохранила свою историческую память, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Россия сохранила свою историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны.
  • Захарова отметила, что Россия никогда не делила победу во Второй Мировой войне и всегда говорила о ней как об общей.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия сохранила свою историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны, несмотря на многочисленные попытки её переписать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надо отдать должное, что несмотря ни на что, несмотря на жесточайшие попытки отменить нам эту самую нашу историческую память, а они совершались… мы ее сохранили. Были разные у нас моменты, и оступались мы тоже, но мы ее сохранили и передали дальше, в будущее поколение", - сказала она в эфире "Соловьев Live" в День памяти жертв геноцида советского народа.
Захарова отметила, что Россия никогда не делила победу во Второй Мировой войне и всегда говорила, что это общая победа. Однако Запад сам начал делить победу на тех, кто имеет право считаться победителем, а кто нет, подчеркнула она.
"Мы всегда говорили о том, что действительно роль нашей страны была решающая, что по количеству жертв это было несопоставимо ни с кем. Мы всегда подчеркивали роль и помощь всех, кто боролся с коричневой чумой", - указала Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
ОбществоРоссияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Путин
 
 
