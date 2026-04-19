МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия сохранила свою историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны, несмотря на многочисленные попытки её переписать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда говорили о том, что действительно роль нашей страны была решающая, что по количеству жертв это было несопоставимо ни с кем. Мы всегда подчеркивали роль и помощь всех, кто боролся с коричневой чумой", - указала Захарова.