Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом - РИА Новости, 19.04.2026
07:17 19.04.2026
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом

Захарова: за рубежом все острее проявляется проблема роста исторической агрессии

© Фото : МИД России
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом.
  • Официальный представитель МИД России отметила попытки переписывания истории и войну с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом в отдельных странах.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы всё острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Захарова напомнила, что российская сторона видит, как в отдельных странах набирают обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
