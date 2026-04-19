Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила попытки поставить знак равенства между СССР и нацистами - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 19.04.2026
Захарова осудила попытки поставить знак равенства между СССР и нацистами

Захарова: попытки поставить знак равенства между Рейхом и СССР неприемлемы

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова осудила попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
  • По мнению Захаровой, Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма.
  • Мария Захарова подчеркнула, что именно Красная Армия освободила Европу от нацизма.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что считает попытки ряда стран поставить знак равенства межу нацистской Германией и СССР неприемлемыми.
"Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми", - сказала она в День памяти жертв геноцида советского народа.
По мнению Захаровой, "Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма, заплатив за Победу многими миллионами жизней своих граждан и разрушенными городами".
"Именно Красная Армия освободила Европу. В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества от "коричневой чумы", - подчеркнула она.
ГерманияРоссияСССРМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала