Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова осудила попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
- По мнению Захаровой, Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма.
- Мария Захарова подчеркнула, что именно Красная Армия освободила Европу от нацизма.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что считает попытки ряда стран поставить знак равенства межу нацистской Германией и СССР неприемлемыми.
"Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми", - сказала она в День памяти жертв геноцида советского народа.
По мнению Захаровой, "Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма, заплатив за Победу многими миллионами жизней своих граждан и разрушенными городами".
"Именно Красная Армия освободила Европу. В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества от "коричневой чумы", - подчеркнула она.