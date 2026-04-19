Захарова рассказала о попытках ряда стран переписать историю

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки ряда стран переписать историю, уравнять агрессора и освободителя противоречат решениям Нюрнберга, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем", - сказала она в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа.