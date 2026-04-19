Захарова рассказала о попытках ряда стран переписать историю
01:24 19.04.2026
Захарова рассказала о попытках ряда стран переписать историю

Захарова: попытки уравнять агрессора и освободителя противоречат Нюрнбергу

19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что попытки ряда стран переписать историю противоречат решениям Нюрнбергского трибунала.
  • По ее словам, такие попытки оскорбляют память советского народа.
  • Захарова отметила, что в рамках Нюрнбергского процесса были получены доказательства развязывания Второй мировой войны Германией.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки ряда стран переписать историю, уравнять агрессора и освободителя противоречат решениям Нюрнберга, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем", - сказала она в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа.
Захарова отметила, что "именно в рамках этого процесса от одного из авторов плана нападения на СССР – фельдмаршала Фридриха Паулюса – были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией".
РоссияСССРНюрнбергМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
