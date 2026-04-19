- Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как МИД увековечивает память жертв геноцида советского народа.
- МИД России проводит тематические мероприятия в рамках проекта "Без срока давности". Российские дипломаты организуют различные мероприятия, такие как возложение цветов, кинопоказы, "круглые столы", а также готовят выставки о геноциде советского народа.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, как МИД увековечивает память жертв геноцида советского народа.
"По линии российских загранучреждений уже несколько лет, а с 2021 года в рамках проекта "Без срока давности" проводятся тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате 19 апреля, которая до вступления в силу Федерального закона № 74-ФЗ (от 21 апреля 2025 года) "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федерального закона № 523-ФЗ (от 29 декабря2025 года) "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", называлась День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны", - напомнила она.
Захарова пояснила, что цель этих усилий – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников, а также о том, что только подвиг Красной армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.
По ее словам, российскими дипломатами возлагаются цветы к памятникам и захоронениям, организуются кинопоказы, "круглые столы", публикуются статьи в иностранной прессе. "В этом году дипмиссии получили выставку о геноциде советского народа, подготовленную Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации", - поделился Захарова, добавив, что выставка переводится на иностранные языки.
"В ближайших планах – экспозиции в международных организациях, на интернет-ресурсах", - отметила официальный представитель МИД России.
Захарова напомнила, что "во внешнеполитические ведомства других государств направлены дипломатические ноты о новом памятном дне в России с изложением его важности для нашего народа и для сохранения памяти о жертвах Великой Отечественной войны". "Такие же ноты получили и зарубежные посольства, аккредитованные в Москве", - добавила она, отметив, что "работа будет продолжена".