В Херсонской области дрон ВСУ повредил медпункт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Красный Подол Каховского муниципального округа Херсонской области дрон ВСУ повредил медпункт.
- Из-за прилета снаряда в эко-усадьбе "Золотой фазан" в селе Чернянка вспыхнул пожар, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Дрон ВСУ повредил медпункт в селе Красный Подол Каховского муниципального округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.
"Красный Подол. Вражеский дрон кружил над трансформатором и взорвался рядом с медпунктом, выбив три окна", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, из-за прилета снаряда в эко-усадьбе "Золотой фазан" в селе Чернянка начался пожар. Пострадавших нет.