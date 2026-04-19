В Сумской области уничтожили резервы 80-й бригады ВСУ

"Анализ некрологов <...> противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБР ВСУ в селе Никольское", — заявил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах рассказали, что это подразделение утратило боеспособность во время боев в местных лесах. Украинское командование экстренно пополнило его пограничниками, часть из которых — пенсионеры.