06:34 19.04.2026 (обновлено: 09:26 19.04.2026)

В Сумской области уничтожили резервы 80-й бригады ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные уничтожили резервы 80-й украинской бригады в Сумской области.
  • Ранее сообщалось, что это подразделение утратило боеспособность, его экстренно пополнили пограничниками, часть из которых — пенсионеры.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные успешно атаковали резервы 80-й украинской бригады в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
«
"Анализ некрологов <...> противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБР ВСУ в селе Никольское", — заявил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Сумской области пропали несколько рот ВСУ
14 апреля, 06:33
Ранее в силовых структурах рассказали, что это подразделение утратило боеспособность во время боев в местных лесах. Украинское командование экстренно пополнило его пограничниками, часть из которых — пенсионеры.
В Сумской области действуют бойцы группировки "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял на этом участке фронта до 190 боевиков, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 17 складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
