На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Ирландии планирует расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев.
- Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что около 16 тысяч украинцев должны будут уехать в течение следующих 12 месяцев.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство Ирландии планирует расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев, пишет The Sunday Times.
"Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант, который мог бы ограничить поддержку", — говорится в публикации.
Ирландский министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что правительство намерено расторгнуть контракты, в рамках которых было размещено около 16 тысяч украинцев.
"Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты. И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это решение правительством", — сказал он.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.