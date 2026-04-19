Рейтинг@Mail.ru
"Расплачиваются жизнями". Произошедшее на Украине поразило экс-премьера - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 19.04.2026 (обновлено: 18:21 19.04.2026)
"Расплачиваются жизнями". Произошедшее на Украине поразило экс-премьера

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев платит за предоставленные Европой кредиты жизнями своих граждан.
  • Совет ЕС по иностранным делам 21 апреля рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева в объеме 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев платит за предоставленные ЕС кредиты жизнями своих граждан, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«

"Какую цену платит Украина за все кредитные средства? Цена простая — киевский режим за эти деньги рассчитывается жизнями своих соотечественников. Вот это надо понимать!" — написал он.

По его мнению, Киеву платят за то, что он ежемесячно "могилизирует" порядка 30-40 тысяч человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.
«
"Практически киевский режим расплачивается жизнями и судьбами украинцев", — резюмировал политик.
Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Решение о его выдаче приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВенгрияНиколай Азаров (политик)Виктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала