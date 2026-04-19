"Расплачиваются жизнями". Произошедшее на Украине поразило экс-премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев платит за предоставленные Европой кредиты жизнями своих граждан.
- Совет ЕС по иностранным делам 21 апреля рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева в объеме 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев платит за предоставленные ЕС кредиты жизнями своих граждан, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"Какую цену платит Украина за все кредитные средства? Цена простая — киевский режим за эти деньги рассчитывается жизнями своих соотечественников. Вот это надо понимать!" — написал он.
По его мнению, Киеву платят за то, что он ежемесячно "могилизирует" порядка 30-40 тысяч человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.
«
"Практически киевский режим расплачивается жизнями и судьбами украинцев", — резюмировал политик.
Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Решение о его выдаче приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.