Экс-командир "Айдара"* предложил снизить призывной возраст на Украине - РИА Новости, 19.04.2026
16:33 19.04.2026
Экс-командир "Айдара"* предложил снизить призывной возраст на Украине

Экс-командир «Айдара» Дикий предложил снизить призывной возраст на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"* Евгений Дикий предложил снизить призывной возраст на Украине с 25 до 21 года.
  • По его мнению, молодые люди могут быть задействованы в армейской логистике и заменить взрослых в ПВО.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий предложил снизить призывной возраст на Украине с 25 до 21 года.
"Я не понимаю, почему бы нам постепенно не начать снижать призывной возраст. Хотя бы сначала с 25 до 21 года, хотя бы с гарантией, что этих молодых людей иначе как добровольно, по собственному желанию, не могут направить "на ноль", на фронт. Но они могут быть задействованы в армейской логистике и заменить взрослых мужиков в ПВО, а тем временем взрослые мужики, которые это делают, поедут восточнее", - сказал Дикий в интервью украинскому Youtube-каналу "Апостроф TV".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
12 ноября 2025, 08:55
 
