ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Пристен Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18