НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. НАТО последовательно концентрирует свои силы в Арктике, активизирует учения, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

"Североатлантический блок последовательно концентрирует в высоких широтах свои силы и средства, активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути", - сказал он.