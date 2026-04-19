Рейтинг@Mail.ru
НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 19.04.2026
НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД

РИА Новости: НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны РФ и Севморпути

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России и Северного морского пути, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
  • Североатлантический блок концентрирует свои силы в высоких широтах.
  • НАТО запустила миссию "Арктический часовой" для противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. НАТО последовательно концентрирует свои силы в Арктике, активизирует учения, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Североатлантический блок последовательно концентрирует в высоких широтах свои силы и средства, активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути", - сказал он.
Для "противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая" НАТО запустила миссию "Арктический часовой", срок завершения которой не определён, указал Грушко.
РоссияАрктикаАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала