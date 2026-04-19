Трамп пообещал прояснить ситуацию с исчезновениями 11 американских ученых

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах.
По информации американских СМИ, по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.