Трамп пообещал прояснить ситуацию с исчезновениями 11 американских ученых

19:10 19.04.2026 (обновлено: 19:36 19.04.2026)
Трамп пообещал прояснить ситуацию с исчезновениями и смертями 11 ученых в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых.
  • По информации американских СМИ, эти исследователи занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах.
"Надеюсь, это случайность, но мы выясним в ближайшие полторы недели", - приводит слова Трампа канал Fox News.
По информации американских СМИ, по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
