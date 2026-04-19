Рублев потерпел поражение в финале турнира в Барселоне

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артуру Фису в финале турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу девятого сеяного турнира Фиса. Рублев был посеян под пятым номером. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Рублеву не выиграл ни одного титула в текущем сезоне. Всего в активе 28-летнего россиянина 17 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Фису 21 год. Он выиграл четвертый турнир за карьеру и первый в сезоне.