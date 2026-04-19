Рублев потерпел поражение в финале турнира в Барселоне

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артуру Фису в финале турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.

Фису 21 год. Он выиграл четвертый турнир за карьеру и первый в сезоне.