Рублев потерпел поражение в финале турнира в Барселоне
Теннис
 
18:52 19.04.2026 (обновлено: 18:59 19.04.2026)
Рублев потерпел поражение в финале турнира в Барселоне

Российский теннисист Рублев проиграл Фису в финале турнира ATP 500 в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артуру Фису в финале турнира категории ATP 500 в Барселоне.
  Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Фиса, продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артуру Фису в финале турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу девятого сеяного турнира Фиса. Рублев был посеян под пятым номером. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Barcelona Open
19 апреля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Андрей Рублев
0 : 22:66:7
Артюр Фис
Календарь Турнирная таблица История встреч
Рублеву не выиграл ни одного титула в текущем сезоне. Всего в активе 28-летнего россиянина 17 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Фису 21 год. Он выиграл четвертый турнир за карьеру и первый в сезоне.
