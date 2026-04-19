Российская теннисистка выиграла парный турнир в Штутгарте

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар-Мартинес стали победительницами парного турнира в Штутгарте, общий призовой фонд которого превышает более 1 миллиона евро.

Самсоновой 27 лет. Она выиграла четвертый титул в парном разряде в карьере и первый в сезоне. Для 32-летней Меличар этот трофей в парах стал 19-м в карьере.