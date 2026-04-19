Российский теннисист выиграл турнир в Португалии

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии "Челленджер" в португальском городе Оэйраш, призовой фонд которого превышает 200 тысяч евро.
В финале 28-летний россиянин обыграл первую ракетку турнира француза Валантена Руайе со счетом 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты.
Сафиуллин занимает 226-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).