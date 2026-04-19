Рейтинг@Mail.ru
Российский теннисист выиграл турнир в Португалии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:38 19.04.2026 (обновлено: 16:40 19.04.2026)
Российский теннисист выиграл турнир в Португалии

Российский теннисист Сафиуллин стал победителем "Челленджера" в Португалии

© Фото : Соцсети СафиуллинаРоман Сафиуллин
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Соцсети Сафиуллина
Роман Сафиуллин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии «Челленджер» в португальском городе Оэйраш.
  • В финале Роман Сафиуллин обыграл первую ракетку турнира француза Валантена Руайе со счетом 6:1, 6:2.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии "Челленджер" в португальском городе Оэйраш, призовой фонд которого превышает 200 тысяч евро.
В финале 28-летний россиянин обыграл первую ракетку турнира француза Валантена Руайе со счетом 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты.
Сафиуллин занимает 226-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
ТеннисСпортПортугалияРоман СафиуллинАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала