В Таганроге предупредили о возможных звуках взрывов при работе саперов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге возможны звуки взрывов во время обезвреживания взрывоопасных предметов.
- Саперы работают на территории Приморского парка.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Звуки взрывов возможны во время обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Приморского парка в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светана Камбулова.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что во время воздушной атаки ночью в Таганроге пострадали три человека. Повреждена коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений.
"В связи с работой саперов по обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Приморского парка возможны громкие звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера", - написала Камбулова в Telegram-канале.
