Чемпион СССР по боксу рассказал, как выполняет боевые задачи в зоне СВО

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", чемпион СССР по боксу Сергей Буторин рассказал РИА Новости, что сейчас участвует в боевых действиях и занимается радиоэлектронной борьбой.
По словам оператора установки радиоэлектронной борьбы отряда "БАРС-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, в молодости он профессионально занимался боксом, карате и рукопашным боем.
"Ещё в 80-е годы серьёзно занимался боксом, в 1985 году стал чемпионом Союза", - отметил он.
В мирной жизни, как уточнил собеседник агентства, он работал технологом в рыбной промышленности, специализируясь на переработке краба.
"Решил помочь молодым ребятам, которым сейчас непросто", - добавил военнослужащий.
В настоящее время он выполняет задачи по противодействию беспилотникам.
"Занимаюсь радиоэлектронной борьбой, выходим на передовые позиции и прикрываем штурмовые группы и технику от дронов", - рассказал он.
По его словам, эффективность таких средств он оценил на практике.
"Раньше не до конца понимал, как это работает, но сейчас вижу результат - связь с оператором теряется, беспилотник либо уходит, либо падает", - пояснил Буторин.
Он добавил, что системы способны воздействовать на расстоянии до нескольких километров.
