Восстановление судоходства в Ормузе не займет много времени, считает Райт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени.
- На его взгляд, переговоры с Ираном продвигаются хорошо.
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени.
"Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо", - сказал Райт каналу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.